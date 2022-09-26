Aile okulu ebeveynlere kucak açıyor

Aileyapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesinin amaçlandığı Aile Okulu Projesi kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye eğitim verildi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1 milyon aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay düzenlenen törenle Aile Okulu Projesi 81 ile yaygınlaştırıldı. Bakan Özer, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 137 bin aileye ulaşıldığını, yılsonuna kadar 1 milyon aileye erişmeyi hedeflediklerini belirtti.Ebeveynlerin proje ile yaklaşık 44 saatlik bir eğitim gördüklerini dile getiren Özer, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar konusunda 10 farklı alanda destek verildiğini kaydetti. Hizmetin yaklaşık bin halk eğitim merkezi üzerinden başlatıldığını söyleyen Özer, daha zengin ve sürekli güncellenen içeriklerle ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.Özer, proje ile sadece aileleri desteklemekle kalmayacaklarını, aynı zamanda eğitim sisteminin kalitesini artırmada önemli mesafeye erişmiş olacaklarını kaydederek, "Ailelerimizi ne kadar güçlü kılabilirsek eğitim sisteminin içindeki çocuklarımız da o kadar destek mekanizmalarına sahip olacaklar çünkü eğitim sadece okul içinde gerçekleşen bir süreç değil" değerlendirmesini yaptı.