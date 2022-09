AK Parti’li Mahir Ünal: ’Seçim vizyon belgesi’ni Cumhurbaşkanımız açıklayacak

"2014'TEN SONRA SEÇİMİN PSİKOLOJİSİ, RUHU ADETA HER HAFTA DEĞİŞMEYE BAŞLADI"



Ünal, 2018'e kadar yapılan seçimlerin parlamenter sistemde gerçekleştiğini, 2023 genel seçim kampanyalarının ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yapılacağını hatırlattı. Ünal, "Parlamenter sistem seçimleriyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin bir farklılığı var. Hem kampanya mekaniği açısından bir farklılığı var, hem icraatlar, siyasi dil, siyasi partilerin durduğu yer ve hükümetin durduğu yer. Parlamenter sistemde daha çok başbakan hükümet, aynı zamanda bakanların milletvekillerinden seçiliyor olması gibi bir özelliği vardı. Siyasete bir etkisi vardı. Şimdi ise bu seçimlerde cumhurbaşkanı ve kabinenin yaptığı icraatlar, çalışmalarla, partinin, genel merkezin siyasi perspektifi vizyonu ve Türkiye'nin geleceğine dair ortaya koyduğu siyaset. Bunlar üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Parlamenter sistemde kampanyalar daha çok konvansiyonel kampanyalardı. Dijital dönüşümün bir sonucu olarak, artık kampanyalar konvansiyonel olmaktan daha çok dijital kampanyalara dönüştü. Aslında biz bunu 2014'te çok net olarak fark ettik. 2014'e kadar seçimin psikolojisi, dili, ruhu oluşur ve seçim gününe kadar bu değişmezdi. Ama 2014'ten sonra seçimin psikolojisi, ruhu adeta her hafta değişmeye başladı" ifadelerini kullandı.



"SEÇİMİ ANLIK DOĞRU STRATEJİLER BELİRLER"



Ünal, bugün daha çok sosyal medya platformlarının ve iletişimin akışkanlığının bir sonucu olarak gün be gün seçimin psikolojisi, ruhu ve atmosferinin değiştiğine işaret ederek, "Bu da kampanyaları daha dijital, daha akışkan, daha stratejik ve günlük strateji belirlenmesi gereken kampanyalar haline getiriyor. Hele hele Türkiye'nin dezenformasyona maruz kalan ülkeler sıralamasında birinci sırada olması, yani bir anda ortaya atılan bir iddia biranda bütün gündemi değiştirebiliyor. O yüzden bütün siyasi partilerin kaçınılmaz olarak kampanya planlamalarını, akışkan, dijital ve anlık stratejilere dayalı olarak yürütmesi gerekiyor. O yüzden biz bir yıl öncesinden strateji heyetimizi oluşturarak toplantılarımızı haftalık yapıyorduk. Seçim yaklaştıkça bu toplantılar 3 gün, 2 gün ve günlük toplantılara dönüşecek. Çünkü seçimi anlık doğru stratejiler belirler. Özellikle son 5 aydır biz doğal olarak sahadan da anlık geri bildirimler alıyoruz. Aynı zamanda ortaya konulan paydaş algı haritalarıyla; 7 -8 parametrede farklı seçmen paydaş gruplarının, algılarının, taleplerinin değişkenliğini ve buna uygun yeni stratejiler ve buna uygun yeni arzlar oluşturmak gerekiyor" dedi.