Başsavcı Şahin, temaslarda bulunmak için Gürcistan’a gitti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Gürcistan Başsavcısı Irakli Shotadze'nin daveti üzerine 25-29 Eylül'de Tiflis'te düzenlenecek olan "Uluslararası Savcılar Birliği 27. Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısı"na katılıyor. Başsavcı Şahin'e, Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş eşlik ediyor.

Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş, "Ceza Adaleti Sistemlerini Yeniden Şekillendiren Küresel Olaylar" konulu konferansın, "Ceza Adaleti Sistemlerinde Dijital Dönüşüm" başlıklı" 1. Çalıştay oturumunda, "Türiye'nin Ceza Adaleti Sisteminde Dijital Dönüşümü, Türkiye'nin e-Adalet sistemi-UYAP" konulu sunum gerçekleştirecek.

Tiflis'te ayrıca, Azerbaycan, İngiltere, İsviçre, Belçika, Gürcistan Başsavcıları ve Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) Başkanı ile de ikili görüşmeler yapacak. Yapılacak ikili görüşmelerde, 2-5 Mayıs 2023'de İstanbul'da düzenlenecek olan, "Uluslararası Savcılar Birliğinin 1. Avrupa Bölgesel Konferansı"na ilişkin bilgilendirme yapılarak, ülke başsavcıları konferansa davet edilecek. Konferans süresince, konferansın düzenlendiği mekanda açılacak olan stantta, teması "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" olarak belirlenen Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölge Konferansına ilişkin tanıtım broşürü dağıtılacak.