Denizden çığlıklar yükseliyordu, ‘ne olur yaşasınlar’ diye dua ettik

Çanakkale Ayvacık'ta Yunan sahil güvenlik ekiplerinin botlarını batırarak geri ittiği Afgan göçmenlerden 4'ü çocuk olmak üzere 6'sı boğularak yaşamını yitirdi. Yunan'ın demir mızraklarla delik deşik ettiği botta bulunan diğer 15 göçmen ise 'Cengiz Kaptan1' isimli Türk balıkçı teknesi tarafından ölümün pençesinden kurtarıldı. O teknenin sahibi Cengiz Çoban dehşet dakikalarını SABAH'a anlattı: Saat 10:00 sıralarında balık tutmak için iskeleden açıldık. 10 dakika sonra, eşim Leyla denizin üzerinde yüzen bir cisim fark etti.Oğlumla rotamızı o yöne çevirdik. Yaklaştığımızda karartının insan olduğunu fark ettik. Denizden çıkarıp battaniyeye sardık. Eliyle karşıyı işaret edip, 'ordalar, çok insan' diyebildi. Rotamızı o yöne çevirdim. 3 mil sonra, gözlerime inanamadım. Etraftan çığlıklar yükseliyordu, bazıları kendinden geçmişti. Bir annebaba, çocuklarını can simidine yerleştirmiş, kendileri de etrafına tutunmuştu. İlk önce o çocuğu çıkardık.Hipotermi olmuş gibi görünüyordu. Kendinde değildi. Manzara korkunçtu. Kurtardıklarımıza, 'Allah'ım ne olur yaşasınlar" diye dua ediyorduk. 10 kişiyi çıkardık. Gücümüz tükenmeye başlamıştı. Diğerlerini kurtaramayacağımızı düşünürken imdadımıza Türk Sahil Güvenlik güçleri yetişti. Göçmenler, Ak Liman'dan 22 kişi bota bindiklerini, Yunanistan kara sularında sahil güvenlik güçlerinin yollarını kestiğini, botu mızraklarla delik deşik edip kendilerini Türk kara sularına ittiğini ve boğulanlar olduğunu söyledi. Biz yetişmesek belki de hepsi ölmüştü. Feryatlar hala kulaklarımda" dedi. Diğer yandan, göçmenlerin ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu belirlenen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.