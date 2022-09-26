Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiklerinden bugüne kadar ki belediyecilik anlayışına dikkat çeken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu iki şehrin metrolarındaki kimi arızalarla ilgili bir paylaşım yaptı.