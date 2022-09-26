HALK ozanı Neşet Ertaş vefatının 10. Yılında memleketİ Kırşehir'deki mezarı başında anıldı. Törene belediye ve İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Ertaş ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Oğul Hüseyin Ertaş "Devlet büyüklerimiz, eş dost, akraba sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Acımız her zamanki gibi taze, geçmiyor. Ama sizlerin sayesinde paylaştıkça azalıyor" dedi. Ertaş'ı anmak için Ankara Sincan'da düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Konserde açılan bir pankartta sanatçının 'Gönlüm hep seni arıyor, Neredesin sen' şeklindeki şarkı sözlerine gönderme yapılması duyulan büyük özlemin göstergesi oldu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.