İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu

"ÜST GEÇİT ADETA TERK EDİLDİ"

İBB yönetiminin üst geçit tadilatını unuttuğunu ifade den Altınbaş, "Sevgili İstanbullular... Burası Kartal E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit. İBB 6 ayı aşkın bir süredir üst geçidin bakımını yaptığını iddia ediyor. Ancak hiçbir şekilde ne bakım ne onarım ne de tadilat... Hiçbir hareket yok. Yolun bir şeridi bu şekilde kapatılmış ve böylece bekletilmekte.