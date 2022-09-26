Terör örgütüne 10 ilçede baskın! 14 Hücre Evi’nde yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Geçmişte ve halen terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan ve terör saldırısı hazırladığında oldukları saptanan örgüt üyelerinin saklandıkları 14 Hücre Evi'ne operasyon düzenlendi.

Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu İlçeleri'ndeki 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.