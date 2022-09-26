Kabine toplantısı başladı: EYT’liler, destek ödemeleri, TOKİ, sıcak uluslararası ilişkiler...

Özellikle ekonomide atılacak yeni adımlar için gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı 21 günün ardından bu ay ikinci kez toplanacak. Yurtdışı seyahatlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüşünün ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplandı.
Kabine'de faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.
YENİ EKONOMİ MODELİ KAPSAMINDA ALINAN KARARLAR
Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Bilindiği gibi bu hafta Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.
DESTEK PAKET VE ÖDEMELERİ
Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.
Yine TOKİ'nin "ilk evim, ilk iş yerim" kampanyası kapsamında yapılacak olan ucuz sosyal konut projesinde son durum bakanların gündeminde olacak
EYT'LİLER İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.
AB'NİN RUSYA YAPTIRIMI ÜZERİNE ÜLKEMİZDEKİ TURİSTLERİN DURUMU: Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.
ŞANGAY VE BM TEMASLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.
İSRAİL İLE KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI
Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele de kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Başkan Erdoğan'a sunulacak.
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
Türkiye ve Yunanistan ilişkiler, halihazırda bir tehlike arz ediyor ve iki ülke arasında ipler neredeyse kopma noktasında gelmiş durumda. .. Burada son gelişmeler de takip edilecek.
Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye arabuluculuk teklif etse de son dönemlerde gerilim daha da artmış durumda... Tükiye'nin almış olduğu rol özellikle esir takası konusunda hala canlı... Öte yandan İran'da yaşanan toplumsal meselelere iLe Azerbaycan ve Ermsnistan gerginliği de gündemde yer alıyor.