Kabine toplantısı başladı: EYT’liler, destek ödemeleri, TOKİ, sıcak uluslararası ilişkiler...

EYT'LİLER İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Çözüm aşamasında" dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.

AB'NİN RUSYA YAPTIRIMI ÜZERİNE ÜLKEMİZDEKİ TURİSTLERİN DURUMU: Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.

ŞANGAY VE BM TEMASLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.