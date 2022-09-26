Mersin’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İltisaklı kurumlarla yapılan çalışma kapsamında geçmiş tarihlerde yapılan operasyonel çalışmalarda, ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 10 şüpheli tespit edildi.