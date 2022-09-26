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Giriş Tarihi: 26.9.2022 11:20

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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