SON DAKİKA | Bakan Akar ’TSK’ya dil uzatanlar var’ diyerek uyardı: Kabul edilemez!

"BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR"

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hâle getirildi."

Pençe Kilit Operasyonu'nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargâhlar her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dâhil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor." diye konuştu.

Bakan Akar operasyonda terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.