SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

AMANOS KIRSALINDA VE VAN'DA FAALİYET YÜRÜTTÜ

Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara giren ve karakollara taciz atışında bulunan Akyol, örgüt tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra Kuzey Irak'taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü. Son dönemde Ayn İsa'da faaliyet yürüten terörist, Ayn İsa'da MİT tarafından yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.