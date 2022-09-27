Akşener CHP’ye resti çekti: CHP’ye borcumuz yok

Katıldığı bir TV programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Akşener, altılı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattır. Bunu yaparken tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka Cumhurbaşkanlığını kazanmak, bir de geçiş için, parlamentoya geçiş için ikili bir düzenek bu. Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim." dedi.

MANSUR VE EKREM BEYİN ADALIĞINA İTİRAZIMIZ YOK

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünmediklerini belirten Akşener, "31 Mart'taki seçimin aklı, stratejisi bizden. 'İttifakla gidelim' fikrini CHP'ye götüren biziz. Sayın İmamoğlu'nun aday olmasını sağlayan ben değilim. Sayın Kılıçdaroğlu onu ferasetli bir şekilde aday gösterdi. Şahıs olarak ben çalıştım. Ankara'da Sayın Yavaş'ın adaylığı konusunda da gayretlerimiz oldu bizim aday olsun diye. Bu arkadaşlarımız kazandı. Doğru pazarlayabilirler, pazarlayamazlar, eksiklikler, gedikler olur amma velakin bu arkadaşlarımızla ilgili yolsuzluk üzerinden bugüne kadar ortaya çıkarabilmiş bir durum yok. İftiralar olur falan hele enselerinde iktidar varken. Sosyal belediyecilikte gayet iyiler. Aday olmalarıyla ilgili de bir problemim yok. 1 yıl evvel önce bu iki arkadaşımızın ismi önde gidiyordu. İki arkadaşımızın seçmeninin taraftar haline dönmesi yarına yönelik problem yaratır dedim. İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim" diye konuştu.

"CHP'DEN ALACAKLI HALE DÖNDÜK"

CHP İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Akşener, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Çünkü iddiaların tersine biz hiçbir belediyede hiçbir şeyimiz, hiçbir kuruluşta da yönetim kurulu üyemiz yok. Bunu bizzat biz istemedik. Ellerini ayaklarını serbest bırakalım bu arkadaşları. Mansur Yavaş'tan de bir genel müdürlük talebim olmadı. Bunlar Mansur Yavaş'ın kendi çerçevesi içinde atadığı insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.