Bakan Bozdağ duyurdu: İsveç heyeti Türkiye’ye geliyor

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir." diye konuştu.
Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.
Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz." diye konuştu.
İşte İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenen teröristler:
FİNLANDİYA
FETÖ
Adil Erol
Zeynel Abidin Karadiş
Cevdet Vurunbigi
İbrahim Sönmez
Mehmet Demir
Abdülkadir Yılmaz
PKK
Tekin İstekli
Sultan Aktepe
Sezgin Çırık
Zaman Yeşilmen
Ecevit Akıncı
Burcu Ser
İSVEÇ
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak
DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar
TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan
DHKP-C
Serkan Meriç