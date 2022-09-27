Bakan Bozdağ duyurdu: İsveç heyeti Türkiye’ye geliyor

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

İşte İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenen teröristler:

FİNLANDİYA

FETÖ

Adil Erol

Zeynel Abidin Karadiş

Cevdet Vurunbigi

İbrahim Sönmez

Mehmet Demir

Abdülkadir Yılmaz

PKK

Tekin İstekli

Sultan Aktepe

Sezgin Çırık

Zaman Yeşilmen

Ecevit Akıncı

Burcu Ser

İSVEÇ

FETÖ

Yılmaz Aytan

Orhan Er

Bülent Keneş

Murat Çetiner

Alperen Melikhan Doğan

Levent Kenez

Faruk Özacar

Ramazan Faruk Güzel

Harun Tokak

Sami Yavuz

PKK

Aysen Alhan

Ragıp Zarakolu

Ahmet Çeliker

Mehmet Sıraç Bilgin

Ömer Kızıl

Aziz Turan

Mehmet Milli

Abdurrahim Peker

Abdulkadir Ablay

Emine Genç

Halef Tak

DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ

Muhammed Hanifi Battı

Sakine Berkpınar

TKP/ML-TİKKO

Musa Doğan

Mustafa Candan

DHKP-C

Serkan Meriç