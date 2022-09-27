Bilirkişi raporu hazırlandı! 15 Temmuz darbe girişiminin Ankara emniyetine zararı 54 milyon TL





TOPLAM ZARAR 54 MİLYON LİRA



Mahkemenin talebi üzerine, alanında uzman farklı meslek gruplarından oluşan bilirkişinin hazırladığı 30 sayfalık rapor, mahkeme dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda, binalarda meydana gelen hasar miktarının, yıpranma payının yüzde 50'si olarak hesaplandığı belirtildi. Raporda, binalarla ilgili hasar miktarı konusunda nihai kararı mahkemenin vermesi gerektiği kaydedildi. Raporda; elektrik tesisatı, mobese ve PTS kameraları, telefon DATA hatları, kapalı devre izleme sistemleri, plaka tanıma sistemleri, araçlarda meydana gelen hasarlar, o gece kullanılan silah ve mühimmat ile yapılan diğer harcamalar kalem kalem yer aldı. Hesaplamaların güncel rayiç bedel üzerinden yapıldığı da belirtilerek, toplam zararın 54 milyon lira olduğu aktarıldı.



Öte yandan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen hasar ile ilgili Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ayrı davanın sürdüğü öğrenildi.