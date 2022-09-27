CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!

TEPKİLER DİNMEDİ: "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER!"

Sosyal medyadan Erden'in yazdıklarına tepki gösterenlerden biri olan Hasan Alagöz isimli vatandaş "Özrün kabahatinden beter CHP'lilerin ağzında PKK'ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

"HABERİ ANLIK DAĞDAN MI PENSİLVANYA'DAN MI ALIYORSUNUZ?"

Bünyamin Kılıç ise "Bu özürle olacak iş değil devlet yapacağını yapar umarım en şiddetlisinden" derken, Gülseren Salçın, "Haberi anlık Dağdan mı Pensilvanya'dan mı alıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"ACIMIZI YAŞAMAYA FIRSAT BİLE VERMİYORLAR"

Sedat Elibol isimli sosyal medya kullanıcısı ise Erden'e "Şehidimize içimiz yanıyor, acımızı yaşamaya fırsat bile vermiyorlar. Ama kinimiz de nefretimiz de diri. Bunlar unutulmayacak, illa bir hesap günü var" ifadelerini kullanırken, Mehmet Ali Tozbay, "Şu provokatöre gereği yapılmayacak mı sevgili Emniyet?" diye sordu.

"İŞLEM BAŞLATILMALI!"

İsmet Aydın ise "Şanlı polisimize iftira atan toplumu bilinçli bir şekilde galeyana getirmeye çalışan bu şahısın özrü kabul edilemez! Bunlar Mersin'de PKK'nın uzantılarıyla kucak kucağa oturdukları için yaralarına tuz basılmış gibi ciyaklamış! İşlem başlatılmalı!" ifadelerini kullandı.



"TERÖR SALDIRISINI BİLE POLİSİMİZE YIKMAYA ÇALIŞMIŞ"

Ayşe Hatun, Erden'in yazdıklarını tepkisini "Bunlara iyi bakın, Atatürk'ün partisi dediğiniz Adamlara iyi bakın. Terör saldırısını bile polisimize yıkmaya çalışmış. Sonra özür dilemiş miş. Yalan, algı, çirkef" diyerek gösterirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler Şirinevler Mahalle Başkanı Zafer Bayhan ise Erden'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Bu şahıs CHP Akdeniz Gençlik kolları başkanı!!! CHP çıtayı bir kademe daha yükseltti ve Terör Örgütü HDP/PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin üzerini kapatmaya başlamışlar…"

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