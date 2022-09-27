Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okudu

"GENÇLER İÇİN PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPTIK"

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.