Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’dan Mersin’deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen alçak saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı.

Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, kamuoyunu bilgilendirdi ve saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini açık açık ifade etti.