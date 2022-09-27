Haberler Gündem Haberleri Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Mersin'deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil
Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:41 Son Güncelleme: 27.9.2022 15:06

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Mersin'deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’dan Mersin’deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, dün Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırı ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru için "Hayatını kaybetti" ifadesini kullanan Ayşenur Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı hakkında, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil. Bilgi karışıklığı var." dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen alçak saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı.

Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, kamuoyunu bilgilendirdi ve saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini açık açık ifade etti.

"ŞEHİT" DEMEK YERİNE "HAYATINI KAYBETTİ" DEDİ

Hain saldırıdan saatler sonra konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, saldırıda teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru için 'şehit' demek yerine "Hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Halk TV’de tepki çeken sözler! "Mersin’deki saldırı neyin nesi belli değil" | Video

"NEYİN NESİ BELLİ DEĞİL, BİLGİ KARIŞIKLIĞI VAR"

Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı ile ilgili skandal ifadeler kullanmaya devam etti, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi.

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Mersin'deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil
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