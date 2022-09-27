Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan’dan Mersin’deki saldırıyla ilgili tepki çeken sözler: Neyin nesi belli değil

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polisevine teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen alçak saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis de yaralandı.
Saldırı sonrası kameraların karşısına geçen Bakan Soylu, kamuoyunu bilgilendirdi ve saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini açık açık ifade etti.
"ŞEHİT" DEMEK YERİNE "HAYATINI KAYBETTİ" DEDİ
Hain saldırıdan saatler sonra konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, saldırıda teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru için 'şehit' demek yerine "Hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Halk TV’de tepki çeken sözler! "Mersin’deki saldırı neyin nesi belli değil" | Video