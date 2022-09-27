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Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:23

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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