Konser araçlarının depoları vatandaşın cebinden! Belediye çalışanının paylaşımıyla ortaya çıktı

Sanatçıların ekip ve ekipmanlar kamyonlarla kente geldi. Cumhuriyet Meydanında sahneler kuruldu. Kurtuluş coşkusu meydanda sürerken, ekipman kamyonları ise apar topar Belediye Destek hizmetlerinin akaryakıt pompasına çekildi ve depolar dolduruldu. Yaşanan skandalı ise, bir belediye çalışanının paylaşımı ortaya çıkardı. Sabri Ö. isimli Belediye personeli, kamyonların depolarının doldurulduğu o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından hikâye olarak paylaştı ve altına, "O konserler öyle kolay olmuyor" diye yazdı.