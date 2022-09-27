Mavi Vatan'ın "insansız muhafızı" MARLIN SİDA, NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi

MARLIN'in, su üstü-su altı harbi ve özellikle elektronik harp görevlerinde birden çok görev tipini yerine getirebilen tek platform olarak dikkati çektiğini aktaran Civelek, şunları kaydetti:

"Bu görevleri yaparken ağır deniz şartlarında bulunmanın getirdiği zorlukları da tecrübe ediyor ve çok önemli bir stabilite başarısıyla ilerliyoruz. Başkalarının insansız araçlarıyla denize çıkamadığı bir gün, denizde olup görevimizi yapıp geri gelmenin onurunu yaşıyoruz.

Diğer yandan farklı ülkelerin gözlemcilerinin, yetenek planlayıcılarının dikkatini çekmiş bir platform olarak, MARLIN'e üst düzey gözlemcilerin olduğu törenlerde özel görevler verildi ve MARLIN bunları başarıyla gerçekleştirdi. Bunun akabinde önemli bir NATO ülkesinin üst düzey bir yetkilisi, platforma gelerek, MARLIN hakkında genel bilgiler aldıktan sonra önümüzdeki dönemde resmi ilişkilerde bulunmayı ve iş birliği yapmak istediğini ifade etti."