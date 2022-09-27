Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP’li Olcay Kılavuz’dan çarpıcı sözler

DEMİRTAŞ TİYATROSU!

Bu şahsın CHP'nin Mersin'deki başarısında HDP'nin büyük payı olduğunu söylediği sözleri var. Demirtaş'ın cezaevindeki yazdığı bazı tiyatro oyunları Mersin'de belediye tarafından sergileniyor.

Teröristlerin birinci dereceden yakınları nasıl oluyor da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabiliyor?