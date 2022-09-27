Mersin’deki alçak saldırıyla ilgili yeni gelişme! O teröristler bölgeye taksiyle gelmiş...

"PATLAMA ÇOK BÜYÜKTÜ"

Diğer bir görgü tanığı ise "Ben buraya misafir olarak gelmiştim. Bir ses geldi. Önce ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama silahlı çatışma oldu, ikinci patlama olunca bir şey olduğunu anladım.