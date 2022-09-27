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Giriş Tarihi: 27.9.2022 16:30 Son Güncelleme: 27.9.2022 16:38

Mersin'deki alçak saldırıyla ilgili yeni gelişme! O teröristler bölgeye taksiyle gelmiş...

İHA
Mersin’deki alçak saldırıyla ilgili yeni gelişme! O teröristler bölgeye taksiyle gelmiş...

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen alçak saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda bir polis şehit oldu, biri polis 2 vatandaş da yaralandı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 teröristin akşam saatlerinde ticari taksiyle bölgeye geldikleri, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Taksi şoförünün gözaltına alınıp, ifadesinin alındığı, olayla bir bağı olmadığından dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

"İLK BAŞTA SİLAH SIKTILAR, ARDINDAN 2-3 TANE PATLAMA OLDU"

Bir görgü tanığı, "Saat böyle 23.00 sıralarında benim görev yaptığım sitenin önünden geçtiler. Taksiyle geldiler. Zaten ondan sonra olan oldu. Benim önümden geçtiler yani. İlk başta silah sıktılar. Ardından 2-3 tane patlama geldi. Başka bir şey görmedim zaten" dedi.

"PATLAMA ÇOK BÜYÜKTÜ"

Diğer bir görgü tanığı ise "Ben buraya misafir olarak gelmiştim. Bir ses geldi. Önce ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama silahlı çatışma oldu, ikinci patlama olunca bir şey olduğunu anladım.

Ortalık çok fena karışmıştı. Patlamanın etkisiyle ortama alev almıştı. Bizim gördüğümüz çok kötü manzaraydı. Şehidimiz var. Allah mekanını cennet eylesin. Patlama çok büyüktü. Yandaki binanın birçok evin camlarının kırıldığını duyduk. Acı bir ortam vardı. Başımız sağolsun" diye konuştu.

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Mersin'deki alçak saldırıyla ilgili yeni gelişme! O teröristler bölgeye taksiyle gelmiş...
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