Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi! Saldırgan için istenen ceza belli oldu!

"YAPTIKLARIM AYIPTI AMA SUÇSUZUM"

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Olayın başını gösteren görüntüler incelenmediğinden benim şikayetlerim dikkate alınmadı. Olayı ben değil müştekilerden biri başlattı. Olayda ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunduğumun ayıp olduğunu farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müştekiler beni tahrik etti, bana tekme attı" diyerek suçlamaları kabul etmedi.