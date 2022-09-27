Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi! Saldırgan için istenen ceza belli oldu!

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
METRO SALDIRGANI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Emrah Yılmaz ile müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı katılırken taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanığın akıl sağlığı için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun geldiği ve cezai ehliyetinin tam çıktığı aktarıldı.
"YAPTIKLARIM AYIPTI AMA SUÇSUZUM"
Tutuklu sanık Emrah Yılmaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Olayın başını gösteren görüntüler incelenmediğinden benim şikayetlerim dikkate alınmadı. Olayı ben değil müştekilerden biri başlattı. Olayda ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunduğumun ayıp olduğunu farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müştekiler beni tahrik etti, bana tekme attı" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşmada savcı mütalaasında, 24 Kasım 2021 tarihinde sanığın üzerinde bıçak olduğu halde metroya bindiğini, sanığın metroda mağdur Azizenur Kaya'ya Covid 19 maskesini ağzına çekmesini söylediğini, mağdurun cilt rahatsızlığı olduğunu söylemesi üzerine sanığın hakaretler etmeye başladığını, bunu gören müştekilerin de sanığı uyardığını, ardından sanığın müştekilere küfür ederek onları darp ettiğini ve metrodaki yolcuların üzerine bıçak savurarak tehditler ettiğini aktardı.
MÜTALAADA 18 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mütalaanın devamında, sanık Emrah Yılmaz'ın 'Kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralamaya teşebbüs', 'Zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Halk arasında korku ve panik yaratmak suretiyle silahla tehdit' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma sonu mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.