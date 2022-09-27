Öğretmenlerin kariyer maratonu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular başladı. Öğretmenler için ilk kez hayata geçecek kariyer basamakları sınavına iki aydan az bir zaman kaldı. Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, https:// basvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden 3 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Sınavdan muaf olanların uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için başvuruları da başladı.