Polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan 2 kişi taburcu edildi

Merkez Mezitli ilçesinde bulunan polisevine yönelik dün gece düzenlenen terör saldırısında vurulan polis memuru Abdulkadir Öztürk ile balkonda kurşun isabet eden kadının tedavisi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, acil şifalar diledi. Polis memuru Öztürk ile yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında yüksekten atlamaları sonucu yaralanan 2 kişi ise özel hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)