Şehir hastanelerinde 20’nci gurur günü

Türkiye'nin alan olarak en büyük şehir hastanesi yarın Ankara'da Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi'nden sonra kentteki ikinci şehir hastanesi olacak. 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Etlik Şehir Hastanesi 4 bin yatak kapasiteli. Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.Türkiye, Başkan Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 'Benim rüyam' dediği şehir hastaneleriyle 2017'de Yozgat Şehir Hastanesi'yle tanıştı. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor. Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı. Yapımı devam eden 13 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek. Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.