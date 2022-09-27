SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu tablo kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu ülkenin hiçbir kurumunda kadınlarımıza başörtüsü sebebiyle zulum edilemez, bu dönem bitti. CHP yine istismar yapıyor. Bir kaç tane başörtülü buluyor 'Biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' diyor. Ben bu kardeşlerime sesleniyorum: Gelmeyin bu oyuna.