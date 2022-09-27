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Giriş Tarihi: 27.9.2022 17:27 Son Güncelleme: 27.9.2022 17:35

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında konuşuyor.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Bu tablo kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu ülkenin hiçbir kurumunda kadınlarımıza başörtüsü sebebiyle zulum edilemez, bu dönem bitti. CHP yine istismar yapıyor. Bir kaç tane başörtülü buluyor 'Biz sizden yanayız, sizinle beraberiz' diyor. Ben bu kardeşlerime sesleniyorum: Gelmeyin bu oyuna.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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