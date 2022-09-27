SON DAKİKA: Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST...

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan başka bir paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."