Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Mersin'deki terör saldırısı sonrası yapılan provokatif paylaşımlara karşı harekete geçildi
Giriş Tarihi: 27.9.2022 18:12

SON DAKİKA | Mersin'deki terör saldırısı sonrası yapılan provokatif paylaşımlara karşı harekete geçildi

SON DAKİKA | Mersin’deki terör saldırısı sonrası yapılan provokatif paylaşımlara karşı harekete geçildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki terör saldırısı sonrası sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yapan 22 kişinin tespit edildiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık şu ifadeleri kaydetti:

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26.09.2022 tarihinde Mersin/Mezitli'de Polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespiti yapılmıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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SON DAKİKA | Mersin'deki terör saldırısı sonrası yapılan provokatif paylaşımlara karşı harekete geçildi
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