Giriş Tarihi: 27.9.2022 07:17

Son dakika | Türkiye'de devrim gibi adım: Her hastaya bir oda!

Son dakika... Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak. Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan ve dünyaya örnek gösterilen 20. dev yapı ve tesis ile Başkan Erdoğan'ın hayalim dediği bu projeler tüm hızıyla devam ediyor. İşte Etlik Şehir Hastaneleri...

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçmesinden bugüne 19 şehir hastanesi açıldı. "Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.