Ukraynalı modelin ölümü davasında yeni gelişme! Savcı mütalaada tahliye istedi, mahkeme bırakmadı

SAVCI MÜTALAADA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini talep etti.

"DAHA ÖNCE DE ONU BEN KURTARDIM"

Tutuklu sanık Burak Ercan ise savunmasında önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Maktul önceden de bir otelde kaldığımız sırada balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek buna engel oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.