Ukraynalı modelin ölümü davasında yeni gelişme! Savcı mütalaada tahliye istedi, mahkeme bırakmadı

Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde yaşanan korkunç olayda birlikte yaşayan Ukraynalı model Anzelika Srabiants ve erkek arkadaşı Burak Ercan Ataşehir'de bir restorana gitmiş, eve dönüş yolunda ise aralarında tartışma yaşanmıştı. Evde de devam eden tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetmiş, olay sonrası tutuklanan erkek arkadaş hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIK CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. Celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken müşteki Nadiia Srabiants ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar da dinlendi.
"SANIK BANA BALKONDAN ATLADIĞINI SÖYLEDİ"
Sitede güvenlik görevlisi olan tanık M.Y. beyanında "Olay gecesi ben gece nöbetindeyim. Sanığın üst komşusu aradı ve balkondan birinin düştüğünü söyledi. Ben de koşarak olay yerine gittim. Bayan yerde yatıyordu ve baş ucunda da sanık vardı. Ne olduğunu sorduğumda sanık bana bayanın kendisini balkondan attığını söyledi. Ardından polis ve ambulansı aradım" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞLARI OLAY GECESİNİ ANLATTI
Ukraynalı model ve sanık Burak Ercan'ın arkadaşı olan tanık S.Ö., "Olay gecesi ikisiyle birlikte yemek yedik. Yemek sırasında ikisi arasında ufak tefek tartışma oldu ancak bunlar her sevgili çift arasında olabilecek türdendi. Ardından barıştılar ve eve gitmek için restorandan ayrıldılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi" şeklinde konuştu.
SAVCI MÜTALAADA TAHLİYE İSTEDİ
Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini talep etti.
"DAHA ÖNCE DE ONU BEN KURTARDIM"
Tutuklu sanık Burak Ercan ise savunmasında önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Maktul önceden de bir otelde kaldığımız sırada balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek buna engel oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.
MAHKEMEDEN 'KÖPEK' ARAŞTIRMASI
Mahkeme, dosya arasında bulunan olaya ilişkin video görüntüsünde bahsedilen köpekle dosya arasında sanığa ait olduğu iddia edilen ve fotoğrafları bulunan köpeğin aynı köpek olup olmadığı hususunda ve müşteki avukatının dosyaya sunduğu flash bellekteki ses ve görüntü çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.