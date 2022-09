Yunanistan’ı kuklaları yapanların niyetini biliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Yunanistan'ın tahrik kokan hareketlerini takip ediyoruz. Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz. Yunanistan'ı kışkırtanların, ülkemizin vaktini ve enerjisini dağıtmak istediklerini gayet iyi biliyoruz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını daha vermediler. Birilerinin etekleri altına saklanarak onurlu duruş sergilenemez. Bu hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kâfi gelir. Netice itibarıyla Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkânları kullanarak savunmaktan geri kalmayız, bu da iyi bilinsin.8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, bizi erken uyarı sistemi oluşurmaya ve etkin bir şekilde çalışmaya mecbur bırakmıştır. Küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler bile savrulurken biz hedefimize doğru yürümesini bildik. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafla da diyaloğumuzu sürdürerek tahıl koridoru projesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza attık. Sorunlara çözüm geliştirici başaktör olduk. ABD ve Özbekistan'da yaptığımız temaslarda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymuş olduk. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Diplomatik başarılarımız gurur verici olmuştur.MİLLETİMİZ 'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyasına çok teveccüh gösterdi. Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirme de dahil yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık. Bu oran daha da artacak. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz.Bugün Türkiye'nin yükseköğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından fazladır.TÜRKİYEAile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu dönemde 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız.BU kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir, su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınızı söylemiştiniz, şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı.KARA, hava, demir ve ulaştırma yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Bunları yaparken bir de muhalefetin takoz koyma siyaseti ile uğraştık. Milletimize söz verdiğimiz çoğu projenin açılışını yaptık, bir kısmının da yapımı devam ediyor. İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte gidilirken artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Çanakkale Köprüsü ile feribot çilesine son verdik. İşte modern olmak bu Bay Kemal.BUGÜN Türkiye'nin yükseköğrenim yurdu kapasitesi, Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından fazladır. Birilerinin dünyadan da Türkiye'den de haberinin olmadığı açıktır. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz. Kredi-burs konusunda da Türkiye iyi bir durumdadır. Şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Geçmişteki ilave borçların silinmesine dair düzenleme ekim ayında Meclis'in gündemine gelecektir.Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 8'e düşürmüştük. Bugün yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık yerine hasat sonunda ödenebilecek. Geçmiş dönem elektrik borçları da 5 yıl vade ile faizsiz kapatılabilecek. Hatta anaparanın da bir kısmından feragat edilecek.