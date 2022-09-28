Askeri tersanede iş kazası: 1 şehit

Kocaeli'ndeki Gölcük Tersane Komutanlığı'nda dün meydana gelen iş kazasında Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı, yaralanan bir askerin de hastanede tedavi altına alındığını açıkladı. Bıyık'ın şehit düştüğü haberi İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililerce bildirildi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleri şehidin ailesine yalnız bırakmadı. Bıyık için taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.