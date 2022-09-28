Avcılar Belediyesi’nde grev kararı

İstanbul'da bir CHP'li belediyede daha işçiler greve çıkıyor. Avcılar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 85 günden bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlandı. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri grev kararı aldı. Ambarlı Mahallesi'ndeki belediye binası önünde 150 kadar işçi toplanırken, sendika adına yapılan açıklamada, ilçede ev kiralarının ortalama 5 bin TL olduğu, belediyeyi temsil eden şirketin çalışanlara asgari ücret verilmesini dayattığı öne sürüldü.Grevin başlaması için yasal 6 günlük sürenin bekleneceği ardından iş bırakılacağı belirtildi. Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, insanca yaşayacak bir ücret istediklerini dile getirerek, "Avcılar Belediyesi emekçilerini yüzdelerle, rakam oyunlarıyla oyalamayın. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yüzde 80'i aştı. Açlık sınırının 6 bin 890 lirayı, yoksulluk sınırının 22 bin 442 lirayı geçtiği bir dönemde biz cebimize giren parayı biliriz. Yemek, yol çıktıktan sonra aldığımız para ortada, laf kalabalığına gerek yok. Biz istiyoruz ki kendisine sosyal demokrat, solcu diyen başkanımız alın terimizin karşılığını, insan gibi yaşayacağımız bir ücreti bize versin" diye konuştu.