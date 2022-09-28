Körfez kirliliği ve koku sorununa daha önce de defalarca dikkat çeken ve yerinde basın açıklaması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından, İZSU'ya ait arıtma tesisi tarafından arıtılmadan Bakırçay Nehri'ne bırakılan kirli suya ilişkin bir video paylaştı. Geçen ay İZSU'ya bağlı olarak faaliyet gösteren Muradiye Arsenik Arıtma Tesisi'nden Gediz Nehri'ne arıtılmadan bırakılan kirli suya ilişkin görüntülerin de hatırlatıldığı videoda, bu kez İZSU Bergama Arıtma Tesisi'nden Bakırçay Nehri'ne kirli su bırakılmasına ait yeni görüntülere yer verildi. Başkan Sürekli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin; körfez kirliliği ve koku sorununun çözümü söz konusu olduğunda, ne geri adımları ne 'çözdük, çözüyoruz!' açıklamaları ne de bahaneleri bitiyor! Sözde çevreciler, özde 'Saldım çayıra, Mevlâm kayıracı!' biliyoruz! İZSU'nun Muradiye'den Gediz'e sonra; Bergama Arıtma Tesisi'nden Bakırçay'a ve körfeze ulaşan bu içler acısı görüntüyü de bir sinema filmi gibi izleyecek ve yine aynı tutumu sergileyecekler! Yine de söylemeye, göstermeye devam edeceğiz. Çünkü başka İzmir yok!"

Başkan Sürekli’den “Başka İzmir Yok” çıkışı! | Video