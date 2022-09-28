Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir’de İçme suyuna bir zam daha

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK

1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketim için 17 lira 22 kuruş olan ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı, 20 lira 48 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseldi. Eylül ayında 38 lira 36 kuruş olan 21 metreküp ve üstü tüketimde ton fiyatı ise 39 lira 28 kuruş olarak açıklandı. Konut dışı tüketimlerde ise 0-10 metreküpte suyun ton fiyatı 34 lira 44 kuruştan 35 lira 20 kuruşa, 11-20 metreküp ise 40 lira 96 kuruştan 41 lira 95 kuruşa, 21 metreküp üstü ise 76 lira 72 kuruştan 78 lira 57 kuruşa çıktı. Yeni tarifenin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.