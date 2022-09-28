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Giriş Tarihi: 28.9.2022 12:59

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki

BETÜL USTA BETÜL USTA
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’tan Alman vekile tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kılıç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve FDP Milletvekili Wolfgang Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlü saldırısını şiddetle kınıyorum. Gündem olmak için bilinçli bir şekilde tercih edilen bu zehirli dil, insanlık için büyük tehdittir. Ayrıca Kubicki'nin bu hadsizliği, Avrupalı siyasetçiler için de bir turnusol kağıdıdır. Demokrasiyi, siyasette ahlak ve erdem gibi değerleri yalnız nutuk çekerken malzeme etmek yerine, eylemlerinizde de bu değerlerden yararlanmanızı tavsiye ederim."

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Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan Alman vekile tepki
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