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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Türkıye'nin sağlıktaki 20'nci gurur abidesi olan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. SABAH, açılış öncesi vatandaşların heyecanına ortak oldu.
Mehmet Avkat: Oldukça donanımlı bir hastane.



Selim Soylu: Yapı muhteşem. Yıldız verme şansım olsa 5 yıldızlı derdim. Otel konforunda.
Gülbeyaz Şimşek: Heyecanlıyız. Çok iyi oldu.
Memduha Muslu: Yaptırandan Allah razı olsun. Burası pırıl pırıl.
Emine Karaca: Allah devletimizden razı olsun. Büyüklüğü sorun değil. Her köşe başında biri duruyor. Yönlendiriyorlar. Burcu ŞEN/ANKARA
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Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor
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