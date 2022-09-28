Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor

Türkıye'ninsağlıktaki 20'nci gurur abidesi olan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak. SABAH, açılış öncesi vatandaşların heyecanına ortak oldu.Oldukça donanımlı bir hastane.: Yapı muhteşem. Yıldız verme şansım olsa 5 yıldızlı derdim. Otel konforunda.Heyecanlıyız. Çok iyi oldu.Yaptırandan Allah razı olsun. Burası pırıl pırıl.Allah devletimizden razı olsun. Büyüklüğü sorun değil. Her köşe başında biri duruyor. Yönlendiriyorlar.ANKARA