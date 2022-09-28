Gözünü vatandaşın cebine dikti! Soyer İzmirlinin sırtına 450 milyon lira daha yükledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü, 3 ay arayla ikinci kez ek bütçe hazırladı. Buna göre bütçede 450 milyon liralık bir artış talep edildi. Ek bütçeye gerekçe olarak da artan gider kalemleri ve yatırımlar gösterildi. Tahmini ek bütçede 450 milyon liralık gelirin 410 milyon liralık bölümünün ise yılın son yarısında vatandaşın ödeyeceği su faturalarından karşılanması öngörüldü. Kalan 40 milyonluk bölümün ise yedek ödeneklerden sağlanması planlandı. Görüşmeler sonrası ek bütçe kabul edildi. İZSU Genel Müdürlüğü son olarak Ağustos ayında da meclis gündemine 900 milyonluk ek bütçe talebi ile gelmiş, tartışmalara neden olan ek bütçe AK Parti ve MHP Gruplarının ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti.

İŞLETME İZDOĞA'YA DEVREDİLECEK

Genel kurulda Menderes'te yer alan Şaşal Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisinin 25 yıllığına İZDOĞA'ya kiralanmak istenmesi tartışmalara neden oldu. Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tesisin İZDOĞA yerine Grand Plaza'ya devredilmesi gerektiğini belirterek "Burada İBB'ye ait bir tesisin kiralama yöntemiyle yine İBB bünyesinde bulunan bir şirkete devrini tartışıyoruz. Ortada bir protokol var ve bu protokolde bazı teknik hatalar var. Ben İBB'yi yöneten siyasi aklın bir kafa karışıklığı içinde olduğuna inanıyorum. Belediyeler ve kurumlar her şeyden önce yasa ve yönetmeliklerle yönetilir. Ama bazen yasa ve yönetmeliklerin arkasından dolanılarak, yasal olmayan durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz bunu kentsel dönüşüm konusunda İZBETON'a verdiğimiz devirde de gördük. Sonrasında gördük ki İZBETON aslında kendisinin yapması gereken işlemi hile ortaya koyarak ihalesiz bir şekilde devretti. Burada da buna benzer bir durum var." dedi.

İBB'Yİ YÖNETEN SİYASİ AKLIN AKLI KARIŞIK

Protokole devir yasağını içeren bir madde konduğunu belirten Hızal; "Başka bir madde ile de bu yasağın gizlice delinmesi öngörülmüş. Protokolde yüzde 49 oranını aşmayacak şekilde ortak alabilme hakkı tanınmış. İBB, tesisini İZDOĞA'ya kiralayacak. İZDOĞA da bu tesisin yüzde 49'unu, bizim ve Sayıştay'ın denetleyemeyeceği 3. bir şirkete devrini yapıp ortak edecek. İBB'yi yöneten siyasi aklın aklı karışık. İBB'nin şirket ve iştiraklerin bir kuruluş amacı var. İZDOĞA'nın kuruluş amacı da körfez kirliliğinin önüne geçmek. Geldiğimiz noktada İZDOĞA, kuruluş amacının dışına çıkıp farklı bir noktaya geldi. İBB için kıymetli olan tesislerin bir bir İZDOĞA'ya verilmesini şaşkınlıkla izliyoruz. İBB Başkanı Soyer, tamamen bilimsel gerçekler dışında körfezin kendi kendini temizleyeceğini iddia ederek 3 yıl süre istedi. Arkadaki akıl, Güven Eken idi. 3 yıl geçti. Peki, Sayın Soyer, körfezde yüzebiliyor mu? Tabii ki de hayır. 3 yıldır bu kentte koku problemi var dedik. Siz önce inkâr ettiniz yok dediniz. Şimdi koku problemi var diyorsunuz. İnkâr etmenizin sebebi de yine Güven Eken idi. Sayın Soyer şimdi 'İzmir'deki koku sorununu 2 yıl içinde ortadan kaldıracağız' diyor. Şu an gülünç duruma düşüyorsunuz. Elinizde Grand Plaza var. Siz Grand Plaza'yı elinizin tersiyle itip İZDOĞA'yı getiriyorsunuz. İZDOĞA, alacak bu suyu üretecek. Bu size inandırıcı geliyor mu? Madem böyle bir karmaşa var bundan sonra asfaltlama işini de İZBETON'dan alıp Grand Plaza'ya verin. İZDOĞA bu tesisi almak için başvuruda bulunuyor. Ben İZDOĞA'nın bu başvuruyu kendi kafasına göre yapmadığını düşünüyorum. Bu işin arkasında siyasi irade var. O siyasi irade de Sayın Soyer'dir. Sadece İZDOĞA'nın başındaki kişi istiyor diye suyu üreten tesisi bu işle ilgili hiçbir tecrübesi olmayan İZDOĞA'ya veriyorsunuz.Tesisi İZDOĞA yerine Grand Plaza'ya verelim."

"NEDEN İHALEYE ÇIKILMADI?"

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise tesisin kiralanması için neden ihaleye çıkılmadığını sordu. "İhaleye çıkılsaydı özel sektörden çok daha iyi teklifler, çok daha kısa sürelerle verilebilirdi" diyen Şahin; "Üstelik İZDOĞA belediye şirketi olmasına rağmen, gelir getirici işlerde 2886 sayılı ihale kanunu yoluyla kiralama yapılmasının hukuki açıdan daha doğru olacağını düşünüyorum. Protokol ile işletmelerin kiralanmasının sakıncalı olduğuna ilişkin önceki dönemlerde Sayıştay'ın tespitleri var. Özgür beyin hassasiyetlerine katılıyorum. Halk dilinde "ekmeği ekmekçiye ver" denilir. İZDOĞA'nın ana sözleşmesini değiştirerek onu bu konuda yetkin hale getiremezsiniz. Bu talepleri sizden İzmir halkı adına talep ediyoruz. Dar çerçeveden bakmıyoruz, size doğru yolu tarifliyoruz. Tercih sizin." Dedi. Konuşmaların ardından önerge Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.