HDP’ye kına gönderdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesiyle ilgili arasında geçen diyaloğun ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç sebebiyle sevk edildiği yüksek disiplin kurulunda 1 yıl süreyle partisinden ihraç edildi. HDP milletvekillerinin sosyal medyada kararı olumlu buldukları yönünde paylaşımlarının ardından Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargo yoluyla kına gönderdi.Sağlık Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinden HDP Genel Merkezi'ne kına gönderen Özcan, "Dünden itibaren Türkiye'de bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve üyeleri, sempatizanları adeta bayram ediyor. Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Geçici olarak ihraç edildim. Nasip olursa 13 Haziran'da, tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye geri döneceğim" dedi.