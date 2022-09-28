İBB engelliler merkezinin yapımını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yapılması planlanan engelliler merkezi projesini hiçbir gerekçe sunmadan iptal ettiği ortaya çıktı.

Projenin iptal edildiğini açıklayan İBB Meclisi Altyapı Mesken ve Emlak Komisyon Üyesi İlyas Duras, projenin Türkiye'nin en önemli tesislerinden biri olacağını ve engelli vatandaşlar için çok önemli olduğunu ifade etti.

FLORYA KAMPINA 2 ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPARAK ENGELLİLERİN YANINDA OLUNMAZ

Duras açıklamasında, "Proje, İBB meclisinde onaylanmış ve 2017 yılında ihalesi 14 milyon 139 bin TL'ye ihale bedeliyle onaylanmıştı. Tesis içerisinde yüzme havuzu, seyir terası, at ahırı, çocuk oyun parkı gibi birçok yapı bulunmaktaydı. Maalesef CHP'li İBB projeyi iptal etti. Faaliyet raporlarında 2019 yılında proje yüzde 23 tamamlanmış, 2020 yılında da yüzde 23 tamamlanmış. Lakin 2021 yılı faaliyet raporunda proje yok. Yani iptal edilmiş. Proje alanının 2019 ve 2022 görselini buraya bırakıyoruz. Değişen tek şey brandalar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bilmelidir ki, AK Parti her engelli ve düşkün vatandaşların yanındadır.

Öyle Florya kampına 2 çevre düzenlemesi yapmakla engelli vatandaşların yanında olunmuyor" ifadelerine yer verdi.