SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

'ADALARI SİLAHLARDAN ARINDIRMALARI ŞARTTIR'

Yunanistan'ın Ege'deki adalara ABD zırhlılarını sevk etmesine değinen Başkan Erdoğan, "Bu adaları silahlardan arındırmaları şarttır" dedi. Başkan Erdoğan, "Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir" vurgusunu yaptı.

"ABD ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli"

'YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

Rusya-Ukrayna savaşı ve nükleer çatışma riski ile ilgili Başkan Erdoğan, "Nükleer çatışma felaket, düşünmek istemiyorum" dedi. Erdoğan, "Referandum olayı sıkıntı getiriyor. Keşke referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, yarın Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini de kaydetti.

"Sayın Zelenskiy 4 bölgeyle ilgili desteğimizi, Putin'i ikna etmemizi istiyor. Yarın Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum"

SURİYE'YE OLASI YENİ HAREKAT

Suriye'ye olası yeni harekat konusuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Çalışmalarımızı, gerekli ve uygun gördüğümüz anda, kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız." dedi.