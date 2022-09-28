SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ

21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Dünyada şartlar nedir, Avrupa'da durum nedir görüyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı. Dengeli ve güçlü bir büyüme kaydettik. Ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu da herkes görecek.

2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.