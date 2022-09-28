SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayın programında önemli değerlendirmelerde bulunarak, 'asgari ücret 2023 zammı' konusuna değindi. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı ve enflasyonla mücadelesine ilişkin de konuştu...
TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ
21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Dünyada şartlar nedir, Avrupa'da durum nedir görüyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı. Dengeli ve güçlü bir büyüme kaydettik. Ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu da herkes görecek.
2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Şubatı bile değil, ocaktan itibaren bunun emarelerini rahat göreceğiz. Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi.
Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla.
ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
"Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız.
Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yılsonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz.
ARALIK AYINI İŞARET ETTİ!
Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık.
2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin.
EYT FORMÜLLERİ
Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız.