SON DAKİKA: Türkiye’den Almanya’ya tepki: Bu seviyesiz mektuba karşı harekete geçin

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanımıza hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağadnüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.

Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."