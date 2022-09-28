Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Türkiye'den Almanya'ya tepki: Bu seviyesiz mektuba karşı harekete geçin
Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:22 Son Güncelleme: 28.9.2022 09:36

SON DAKİKA: Türkiye'den Almanya'ya tepki: Bu seviyesiz mektuba karşı harekete geçin

SON DAKİKA: Türkiye’den Almanya’ya tepki: Bu seviyesiz mektuba karşı harekete geçin

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Alman Meclis Başkanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz." dedi.

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Meclisi Başkanı'na bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Cumhurbaşkanımıza hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağadnüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.

Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."

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SON DAKİKA: Türkiye'den Almanya'ya tepki: Bu seviyesiz mektuba karşı harekete geçin
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