Toprağa gömülü olduğu yerden çıkartıldı! 300 yıllık tarihi su sarnıcı el işçiliği ile temizlendi

Kâğıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki yamacın eteğine 300 yıl önce kurulan su sarnıcı restorasyonu tamamlanarak yeni görünümüne kavuştu. Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda herhangi bir makina kullanılmaksızın tamamen el işçiliği ile aslına uygun şekilde restore edilen çeşme için alanında uzman restoratör, mimar, inşaat mühendisleri ve işçilerden oluşan 50 kişi görev aldı.

Ekipler toprağa gömülü olan yapının beden duvarlarını elle kazıp içindeki toprak ve molozları tamamen temizledi. Yapı, içinde ve dışında sonradan ilave olan muhdes yapılardan arındırıldı. Çimento esaslı sıvalar raspalanarak derzleri açıldı.

Zaman içinde zayıflayan bağlayıcılar enjeksiyon tekniği ile güçlendirildi. Tonoz üstüne horasan harç ile şap, tonoz altına ise derzi yapıldı. Yapının sıvaları yenilenirken duvarların eksik kısımları aslına uygun olarak tamamlandı. Tek katlı taş yapı 6,5 metre yükseklikte ve 210 metrekarelik alanı kapsıyor.

Osmanlı döneminde Kağıthane bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Sadabad Su Sarnıcı yakın zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere hizmet verecek.