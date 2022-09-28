Yeteri kadar grip aşısı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeterli miktarda grip aşısına sahip olduğunu belirterek, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" bilgisini verdi.Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:Salgının henüz ortadan kalkmadığını, ancak etkisini yitirdiğini söyleyen Bakan Koca, "İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı, hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir.Birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştık. Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler.Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması ile birlikte Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kanser tedavisi için gelinen onkoloji hastanesinin kapatılmayacağını belirten Koca, "Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" diye konuştu.Bakan Koca, kamu hastanelerine dönmek isteyen hekim sayısının 7 bini geçtiğini söyledi. Başvuruların yarın son bulduğunu hatırlatan Koca, bu sayının giderek artacağını ifade etti. Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7000'i geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.