Adanalı vatandaşların ulaşım çilesi bitmiyor

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesinin bakım ve tamir için günde 233 bin TL ödediği yolcu otobüsleri yollarda kalmaya, vatandaşlar da çile çekmeye devam ediyor. Son olarak D-400 karayolu üzerinde arızalanan otobüsten inmek zorunda kalan çoğu öğrenci aracın bir an önce tamir edilmesini beklediler ama hiçbir olumlu gelişme olmayınca, okullarına ve iş yerlerine yetişmek için minibüsleri durdurarak yollarına devam etti. Mağdur yolcular, "Bu durum gerçekten rezalet. Hiç mi bu otobüsleri tamir etmezler? Yazıklar olsun" diyerek tepkilerini dile getirdi.
EKSİKSİZ YAPILIYOR YALANI
2019 seçimlerinde koltuğa oturan Başkan Zeydan Karalar toplu taşımada önce sefer sayılarını azalttı, daha sonra bazı hatları "Tasarruf yapıyoruz " gerekçesiyle iptal etmeye başladı. Her oturumda otobüslerin bakımının eksiksiz yapıldığını anlatan Karalar'ın bu sözleri de yalan çıktı. Bakımları yapılmayan otobüsler ya yolda kaldı ya da elektrik aksamlarındaki arızalar giderilmediği için yangın çıktı.
TAMİR İÇİN BEKLİYORLAR
Başkan Karalar iddiaya göre aylık 1,5 milyon TL'ye bakım–onarımını yaptığı Adana firmasıyla anlaşmasını fesih etti. 85 milyon TL ile ihaleyi alan merkezi Antalya'da bulunan firma 7 Temmuz 2022 - 6 Temmuz 2023'e kadar otobüslerin "Tamir, bakım, onarım yedek parça değişimini" üstlendi. Günlük bakımı 233 bin TL'ye gelen otobüslerin yarısından fazlasının belediyenin İncirlik yolu üzerinde bulunan bakım atölyesinde tamir için bekliyor.
ARIZALANMADIĞI GÜN YOK
Otobüslerin sürekli arızalanmasından dolayı isyan eden vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacak diyerek meydanlarda konuşuyorlardı. Evet her şey çok güzel oldu. Otobüsler arızalanıyor biz yollarda kalıyoruz. Arızalanan otobüsün yerine başkasını gönderiyoruz diyorlar saatlerce o da gelmiyor. Ama belediye başkanı her yerde belediye borçlu diyor, festivalle para yağdırıyor. Günlük 233 bin TL tamir parası verilen otobüsler saat gibi çalışması lazım" diyerek tepki gösterdiler.