Adanalı vatandaşların ulaşım çilesi bitmiyor

ARIZALANMADIĞI GÜN YOK

Otobüslerin sürekli arızalanmasından dolayı isyan eden vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacak diyerek meydanlarda konuşuyorlardı. Evet her şey çok güzel oldu. Otobüsler arızalanıyor biz yollarda kalıyoruz. Arızalanan otobüsün yerine başkasını gönderiyoruz diyorlar saatlerce o da gelmiyor. Ama belediye başkanı her yerde belediye borçlu diyor, festivalle para yağdırıyor. Günlük 233 bin TL tamir parası verilen otobüsler saat gibi çalışması lazım" diyerek tepki gösterdiler.