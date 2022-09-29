Ali Babacan’ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti

Ali Babacan, TL'den 6 sıfırın atılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Babacan, "Erdoğan, paradan 6 sıfır atıldığını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu . 'Ya bu ne? Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim. şeklinde konuştu. Babacan, Erdoğan'ın 'Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım, niye sen açıkladın' dediğini öne sürdü.

"TÜM MÜCADELEYİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERDİ"

Paradan 6 sıfırın atıldığı dönemde Başkan Erdoğan'ın özel kalemi ve en yakın isimlerden biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Babacan'ın yalanını ortaya çıkardı. Bakan Varank, 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

"TIPIŞ TIPIŞ GELİŞ FOTOĞRAF KARESİNE GİRDİ"

Bakan Varank, " Babacan'ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi. Başbakan, Babacan'ı arayıp 'yılbaşı gecesi ATM'den YTL çekeceğim' dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti." ifadelerini kullandı.